Новак Джокович на двух тай-брейках обыграл Михельсена во 2-м круге «Мастерса» в Шанхае

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В своём первом матче с US Open — 2024 серб обыграл американца Алекса Михельсена со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (11:9).

Матч продолжался 1 час 56 минут. За это время Джокович выполнил семь подач наввылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Михельсена десять эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Новак Джокович сыграет с победителем матча между итальянцем Флавио Коболли и швейцарцем Стэном Вавринкой.