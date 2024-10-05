Новак Джокович на двух тай-брейках обыграл Михельсена во 2-м круге «Мастерса» в Шанхае
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Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В своём первом матче с US Open — 2024 серб обыграл американца Алекса Михельсена со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (11:9).
Шанхай. 2-й круг
05 октября 2024, суббота. 13:35 МСК
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
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Новак Джокович
Н. Джокович
Матч продолжался 1 час 56 минут. За это время Джокович выполнил семь подач наввылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Михельсена десять эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Новак Джокович сыграет с победителем матча между итальянцем Флавио Коболли и швейцарцем Стэном Вавринкой.
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