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Каролина Мухова уверенно обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла в финал на «тысячнике» в Пекине

Каролина Мухова уверенно обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла в финал на «тысячнике» в Пекине
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49-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в финал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В полуфинале она уверенно обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (7-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Пекин (ж). 1/2 финала
05 октября 2024, суббота. 13:10 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Мухова выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Циньвэнь три эйса, семь двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За титул на «тысячнике» в Пекине Каролина Мухова поспорит с американкой Кори Гауфф. Шестая ракетка мира обыграла испанку Паулу Бадосу со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

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