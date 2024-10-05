Каролина Мухова уверенно обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла в финал на «тысячнике» в Пекине

49-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в финал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В полуфинале она уверенно обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (7-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Мухова выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Циньвэнь три эйса, семь двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За титул на «тысячнике» в Пекине Каролина Мухова поспорит с американкой Кори Гауфф. Шестая ракетка мира обыграла испанку Паулу Бадосу со счётом 4:6, 6:4, 6:2.