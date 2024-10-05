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Мухова стала самой низкорейтинговой финалисткой Пекина, побив рекорд Марии Кириленко

Мухова стала самой низкорейтинговой финалисткой Пекина, побив рекорд Марии Кириленко
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49-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова установила необычное достижение. Чешка вышла в финал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В полуфинале она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь.

Пекин (ж). 1/2 финала
05 октября 2024, суббота. 13:10 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Мухова стала самой низкорейтинговой финалисткой престижного пекинского турнира. Ранее обладательницей этого достижения была бывшая 10-я ракетка мира, российская теннисистка Мария Кириленко. В 2005 году россиянка вышла в финал, будучи 45-й ракеткой мира. Тогда она выиграла трофей.

За титул на «тысячнике» в Пекине Каролина Мухова поспорит с американкой Кори Гауфф. Шестая ракетка мира обыграла испанку Паулу Бадосу со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

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