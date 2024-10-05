Мухова стала самой низкорейтинговой финалисткой Пекина, побив рекорд Марии Кириленко

49-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова установила необычное достижение. Чешка вышла в финал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В полуфинале она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь.

Мухова стала самой низкорейтинговой финалисткой престижного пекинского турнира. Ранее обладательницей этого достижения была бывшая 10-я ракетка мира, российская теннисистка Мария Кириленко. В 2005 году россиянка вышла в финал, будучи 45-й ракеткой мира. Тогда она выиграла трофей.

За титул на «тысячнике» в Пекине Каролина Мухова поспорит с американкой Кори Гауфф. Шестая ракетка мира обыграла испанку Паулу Бадосу со счётом 4:6, 6:4, 6:2.