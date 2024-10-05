Андрей Рублёв и Карен Хачанов снялись с парного разряда на «Мастерсе» в Шанхае

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов снялись с парного разряда на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай).

В первом круге россияне обыграли британца Нила Скупски и новозеландца Майкла Винуса. Во втором раунде они должны были сыграть с аргентинцами Максимо Гонсалесом и Андреа Мольтени. Причина снятия неизвестна.

Сегодня, 5 октября, Андрей Рублёв проиграл во втором круге соревнований в одиночном разряде. Победу одержал чешский теннисист Якуб Меншик со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 6:3. Карен Хачанов проведёт свой матч 2-го раунда завтра, 6 октября. Он сыграет с американцем Маркосом Гироном.