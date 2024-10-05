«Рад, что молодой игрок бросил мне вызов». Новак Джокович — о победе над Михельсеном

Третья ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над американцем Алексом Михельсеном во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай).

«Это был мой первый матч с Алексом, был определённый период, когда не играл, поэтому потребовалось некоторое время. Алекс начал потрясающе: сильные подачи и агрессивный стиль тенниса.

Был очень близкий матч, думаю, что уровень тенниса был высоким в обоих сетах. Я просто рад был сохранять спокойствие, когда это имело значение на тай-брейке второго сета. Очень доволен тем, что молодой игрок действительно бросил мне вызов, и с нетерпением жду следующего», — приводит слова Джоковича сайт ATP.