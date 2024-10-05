«Рад, что молодой игрок бросил мне вызов». Новак Джокович — о победе над Михельсеном
Поделиться
Третья ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над американцем Алексом Михельсеном во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай).
Шанхай. 2-й круг
05 октября 2024, суббота. 13:35 МСК
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 9
|
|7 11
Новак Джокович
Н. Джокович
«Это был мой первый матч с Алексом, был определённый период, когда не играл, поэтому потребовалось некоторое время. Алекс начал потрясающе: сильные подачи и агрессивный стиль тенниса.
Был очень близкий матч, думаю, что уровень тенниса был высоким в обоих сетах. Я просто рад был сохранять спокойствие, когда это имело значение на тай-брейке второго сета. Очень доволен тем, что молодой игрок действительно бросил мне вызов, и с нетерпением жду следующего», — приводит слова Джоковича сайт ATP.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 октября 2024
-
16:40
-
16:16
-
15:48
-
15:35
-
15:10
-
14:59
-
14:52
-
14:00
-
13:48
-
13:25
-
12:49
-
12:30
-
12:26
-
11:38
-
11:07
-
10:43
-
10:37
-
10:30
-
10:06
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:14
-
09:07
-
08:44
-
07:39
-
05:41
-
01:01
-
00:54
-
00:53
-
00:31
-
00:17
- 4 октября 2024
-
23:50
-
23:06
-
23:02