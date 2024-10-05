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«Рад, что молодой игрок бросил мне вызов». Новак Джокович — о победе над Михельсеном

«Рад, что молодой игрок бросил мне вызов». Новак Джокович — о победе над Михельсеном
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Третья ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над американцем Алексом Михельсеном во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай).

Шанхай. 2-й круг
05 октября 2024, суббота. 13:35 МСК
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 9
7 7 		7 11
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Это был мой первый матч с Алексом, был определённый период, когда не играл, поэтому потребовалось некоторое время. Алекс начал потрясающе: сильные подачи и агрессивный стиль тенниса.

Был очень близкий матч, думаю, что уровень тенниса был высоким в обоих сетах. Я просто рад был сохранять спокойствие, когда это имело значение на тай-брейке второго сета. Очень доволен тем, что молодой игрок действительно бросил мне вызов, и с нетерпением жду следующего», — приводит слова Джоковича сайт ATP.

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