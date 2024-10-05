Кудерметова и Хаочин вышли в финал «тысячника» в Пекине, обыграв Самсонову и Коччаретто

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин вышли в финал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В полуфинале они одолели россиянку Людмилу Самсонову и итальянку Элизабетту Коччаретто — 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Кудерметова и Хаочин выполнили три подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10. На счету Самсоновой и Коччаретто два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

За титул «тысячника» в Пекине Кудерметова и Хаочин поспорят с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.