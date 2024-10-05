Кудерметова и Хаочин вышли в финал «тысячника» в Пекине, обыграв Самсонову и Коччаретто
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин вышли в финал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В полуфинале они одолели россиянку Людмилу Самсонову и итальянку Элизабетту Коччаретто — 6:3, 6:4.
Пекин — парный разряд (ж). 1/2 финала
05 октября 2024, суббота. 15:20 МСК
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
|1
|2
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|6
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|4
Элизабетта Коччаретто
Людмила Самсонова
Э. Коччаретто Л. Самсонова
Матч продолжался 1 час 22 минуты. Кудерметова и Хаочин выполнили три подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10. На счету Самсоновой и Коччаретто два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
За титул «тысячника» в Пекине Кудерметова и Хаочин поспорят с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.
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