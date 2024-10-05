«Бросить вызов и надеяться на лучшее». Мухова — о предстоящем финале с Гауфф в Пекине

49-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась о предстоящей встрече с шестой ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф в финале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

«Просто рада, что смогла хорошо выступить против крупных игроков и показать свою игру. Я увидела, что могу с ними столкнуться и победить. Постараюсь как можно лучше восстановиться сегодня вечером и завтра утром. Мы играли год назад, поэтому сегодня и завтра мы другие игроки. Просто постараюсь выступить как можно лучше, бросить ей вызов и надеяться на высший результат. Говорила это раньше, не знала, как будет выглядеть этот год, буду ли играть, каков будет мой уровень. Выйти в финал здесь — это так приятно. Такое чудесное чувство», — приводит слова Муховой официальный сайт WTA.

Напомним, Каролина Мухова в 1/4 финала обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:4, в полуфинале без проблем обошла китайскую спортсменку Чжэн Циньвэнь (6:3, 6:4).