Вторая ракетка мира 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал серию из 10 побед.

«Ну, я пытаюсь набрать обороты и продолжить эту серию. Думаю, сейчас я отлично чувствую себя на корте, физически хорошо готов. Для меня, для моего тенниса, действительно важно чувствовать эту уверенность в своих силах», — сказал Алькарас на пресс-конференции после матча.

Напомним, сегодня, 5 октября, испанец, не испытав проблем, вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). Во втором круге он обыграл 19-летнего китайца Цзюнчэне Шане со счётом 6:2, 6:2. Далее Алькарас сыграет с ещё одним китайским теннисистом, У Ибином.