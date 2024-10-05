Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас назвал секрет успешного выступления на азиатской серии турниров

Карлос Алькарас назвал секрет успешного выступления на азиатской серии турниров
Комментарии

Вторая ракетка мира 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас объяснил, почему обычно в конце сезона, особенно на китайской серии турниров, всегда показывает хорошие результаты.

«На американском этапе этого года все пошло не так, как я ожидал, поэтому у меня было больше времени, чтобы хорошо подготовиться к этой части сезона. На протяжении нескольких недель я очень много тренировался, работал и на корте, и вне его, чтобы чувствовать себя хорошо на ближайших турнирах. Я думаю, в этом и есть причина. Обычно у меня есть время для тренировок перед азиатской частью, именно поэтому тут я часто показываю действительно хороший теннис», — сказал Алькарас на пресс-конференции после матча.

Материалы по теме
Карлос Алькарас прокомментировал серию из 10 побед
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android