Карлос Алькарас назвал секрет успешного выступления на азиатской серии турниров

Вторая ракетка мира 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас объяснил, почему обычно в конце сезона, особенно на китайской серии турниров, всегда показывает хорошие результаты.

«На американском этапе этого года все пошло не так, как я ожидал, поэтому у меня было больше времени, чтобы хорошо подготовиться к этой части сезона. На протяжении нескольких недель я очень много тренировался, работал и на корте, и вне его, чтобы чувствовать себя хорошо на ближайших турнирах. Я думаю, в этом и есть причина. Обычно у меня есть время для тренировок перед азиатской частью, именно поэтому тут я часто показываю действительно хороший теннис», — сказал Алькарас на пресс-конференции после матча.