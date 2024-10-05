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Янник Синнер сделал предложение Анне Калинской — Corriere dello Sport

Янник Синнер сделал предложение Анне Калинской — Corriere dello Sport
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сделал предложение российской теннисистке Анне Калинской, с которой они состоят в отношениях. Об этом сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на итальянский еженедельник DiPiu.

По сведениям издания, это событие произошло на вечеринке в Нью-Йорке (США). Россиянка приняла предложение итальянца.

Напомним, Янник Синнер и Анна Калинская подтвердили свои отношения в мае 2024 года. На финале Открытого чемпионата США — 2024 Калинская поддерживала Синнера с трибун. Когда итальянец стал чемпионом турнира, обыграв Тейлора Фрица со счётом 6:3, 6:4, 7:5, россиянка поздравила своего парня поцелуем.

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