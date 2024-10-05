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Александра Зверев не испытал проблем на старте «Мастерса» в Шанхае

Александра Зверев не испытал проблем на старте «Мастерса» в Шанхае
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В первом матче он уверенно обыграл итальянца Маттия Беллуччи со счётом 6:4, 6:2.

Шанхай. 2-й круг
05 октября 2024, суббота. 15:55 МСК
Маттия Беллуччи
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Зверев реализовал 3 брейк-пойнта из 10 (30%). Также оба спортсмена сделали по семь эйсов и выполнили по две двойные ошибки.

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Александр Зверев сыграет победителем матча между австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном и Таллоном Грикспором из Нидерландов.

Напомним, сегодняшние матчи на турнире в Шанхае, которые проходили не на центральном корте, были перенесены на завтра из-за дождя.

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