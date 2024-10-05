Александра Зверев не испытал проблем на старте «Мастерса» в Шанхае

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В первом матче он уверенно обыграл итальянца Маттия Беллуччи со счётом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Зверев реализовал 3 брейк-пойнта из 10 (30%). Также оба спортсмена сделали по семь эйсов и выполнили по две двойные ошибки.

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Александр Зверев сыграет победителем матча между австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном и Таллоном Грикспором из Нидерландов.

Напомним, сегодняшние матчи на турнире в Шанхае, которые проходили не на центральном корте, были перенесены на завтра из-за дождя.