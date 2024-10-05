Александра Зверев не испытал проблем на старте «Мастерса» в Шанхае
Поделиться
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В первом матче он уверенно обыграл итальянца Маттия Беллуччи со счётом 6:4, 6:2.
Шанхай. 2-й круг
05 октября 2024, суббота. 15:55 МСК
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Александр Зверев
А. Зверев
Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Зверев реализовал 3 брейк-пойнта из 10 (30%). Также оба спортсмена сделали по семь эйсов и выполнили по две двойные ошибки.
В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Александр Зверев сыграет победителем матча между австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном и Таллоном Грикспором из Нидерландов.
Напомним, сегодняшние матчи на турнире в Шанхае, которые проходили не на центральном корте, были перенесены на завтра из-за дождя.
Комментарии
- 5 октября 2024
-
17:53
-
17:49
-
17:43
-
17:23
-
16:40
-
16:16
-
15:48
-
15:35
-
15:10
-
14:59
-
14:52
-
14:00
-
13:48
-
13:25
-
12:49
-
12:30
-
12:26
-
11:38
-
11:07
-
10:43
-
10:37
-
10:30
-
10:06
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:14
-
09:07
-
08:44
-
07:39
-
05:41
-
01:01
-
00:54
-
00:53
-
00:31