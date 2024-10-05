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Алькарас высказался о будущем матче с ещё одним китайцем на «Мастерсе» в Шанхае

Алькарас высказался о будущем матче с ещё одним китайцем на «Мастерсе» в Шанхае
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Вторая ракетка мира четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем матче третьего круга на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) с ещё одним китайцем У Ибином. Напомним, сегодня, 5 октября, во втором круге он обыграл 19-летнего китайца Цзюнчэна Шана
 со счётом 6:2, 6:2.

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
У Ибин
Китай
У Ибин
У. Ибин

«Если я не ошибаюсь, он выиграл один титул ATP. Значит, он действительно хорошо играет в теннис. Я смотрел несколько матчей, когда он входил в топ-100. Не знаю, что с ним случилось дальше, получил ли он травму, не знаю, но здесь на турнире он уже победил Джарри со счётом 6:2, 6:1, что удивительно. Для меня победа над таким игроком, как Джарри, показывает, что я должен быть по-настоящему сосредоточен на этом матче. Собираюсь посмотреть запись игры, которую он провёл вчера здесь, в Шанхае, с Джарри, просто чтобы понять, на каком он уровне и как можно лучше подготовиться к нашей встрече», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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