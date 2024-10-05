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21-летний Алькарас ответил, чувствует ли себя примером для подражания для молодых игроков

21-летний Алькарас ответил, чувствует ли себя примером для подражания для молодых игроков
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Вторая ракетка мира четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас рассказал, чувствует ли себя примером для подражания для некоторых молодых игроков. Отметим, что соперник испанцы по втором кругу «Мастерса» в Шанхае 19-летний китайц Цзюнчэне Шане назвал Алькараса кумиром.

Шанхай. 2-й круг
05 октября 2024, суббота. 07:40 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Цзюнчэн Шан
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан

«Честно говоря, мне это нравится. Мне нравится играть против тех, кто младше, при этом тяжело это осознавать, ведь я сам ещё молод.

Что касается Шане, мы с ним все чаще и чаще будем выходить на один корт, играть друг против друга, тренироваться, потому что думаю, что он будет в числе самых лучших игроков в будущем. Он только что завоевал свой первый титул ATP. Это меня впечатлило. Так что я должен посмотреть много его матчей. И вообще, мы все должны посматривать на этого парня и следить за его результатами, потому что он отлично выступает в конце этого сезона и будет продолжать прогрессировать в последующие годы", — сказал Алькарас на пресс-конференции после матча.

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