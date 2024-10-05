21-летний Алькарас ответил, чувствует ли себя примером для подражания для молодых игроков

Вторая ракетка мира четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас рассказал, чувствует ли себя примером для подражания для некоторых молодых игроков. Отметим, что соперник испанцы по втором кругу «Мастерса» в Шанхае 19-летний китайц Цзюнчэне Шане назвал Алькараса кумиром.
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«Честно говоря, мне это нравится. Мне нравится играть против тех, кто младше, при этом тяжело это осознавать, ведь я сам ещё молод.
Что касается Шане, мы с ним все чаще и чаще будем выходить на один корт, играть друг против друга, тренироваться, потому что думаю, что он будет в числе самых лучших игроков в будущем. Он только что завоевал свой первый титул ATP. Это меня впечатлило. Так что я должен посмотреть много его матчей. И вообще, мы все должны посматривать на этого парня и следить за его результатами, потому что он отлично выступает в конце этого сезона и будет продолжать прогрессировать в последующие годы", — сказал Алькарас на пресс-конференции после матча.
- 5 октября 2024
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