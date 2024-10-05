Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 5 октября
5 октября на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине прошли полуфинальные матчи в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Результаты матчей 5 октября (время — московское, предварительное):
- Кори Гауфф (США, 4) — Паула Бадоса (Испания, 15) — 4:6, 6:4, 6:2;
- Каролина Мухова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — 6:3, 6:4.
Победительницы этих матчей 6 октября проведут между собой решающую встречу за титул «тысячника» в Пекине.
Призовой фонд соревнований составляет $ 8 955 610. Чемпионкой прошлогоднего розыгрыша является первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши, которая не принимала участие в соревнованиях.
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