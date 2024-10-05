Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он удивил меня». Зверев — о матче с Беллуччи во втором круге «Мастерса» в Шанхае

«Он удивил меня». Зверев — о матче с Беллуччи во втором круге «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о победе над итальянским спортсменом Маттия Беллуччи во втором круге турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«На самом деле он очень хороший игрок. Он очень удивил меня. Его подача невероятна. На ней он развивает большую скорость, а с задней линии он действует очень, очень агрессивно. Я не тренировался, вообще ничего не делал. Так что, конечно, доволен уровнем», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Шанхай. 2-й круг
05 октября 2024, суббота. 15:55 МСК
Маттия Беллуччи
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В следующем круге Александр Зверев встретится с победителем матча между австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном и Таллоном Грикспором из Нидерландов.

Сетка турнира в Шанхае
Календарь турнира в Шанхае
Материалы по теме
Александр Зверев не испытал проблем на старте «Мастерса» в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android