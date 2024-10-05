«Он удивил меня». Зверев — о матче с Беллуччи во втором круге «Мастерса» в Шанхае
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о победе над итальянским спортсменом Маттия Беллуччи во втором круге турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).
«На самом деле он очень хороший игрок. Он очень удивил меня. Его подача невероятна. На ней он развивает большую скорость, а с задней линии он действует очень, очень агрессивно. Я не тренировался, вообще ничего не делал. Так что, конечно, доволен уровнем», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.
Шанхай. 2-й круг
05 октября 2024, суббота. 15:55 МСК
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
0 : 2
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|2
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|6
Александр Зверев
А. Зверев
В следующем круге Александр Зверев встретится с победителем матча между австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном и Таллоном Грикспором из Нидерландов.
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