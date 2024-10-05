«Набрать очки для посева на Australian Open». Мухова — о рейтинговых целях в конце сезона

49-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала, что после Открытого чемпионата США — 2024 они с командой поставили цель набрать очки для посева на Australian Open.

«С тех пор как начала в июне, это было не то, о чём могла бы подумать. Честно говоря, потом, когда хорошо выступила на US Open и защитила свои очки, мы с командой сели и подумали: «Да, давайте попробуем азиатский сезон, чтобы набрать очки для посева на Australian Open». Как вы упомянули, быть посеянной на этих крупных соревнованиях помогает. Вы не встречаетесь с лучшими игроками в первом круге. Мы подумали: «Это было бы здорово». Это не было давлением, но это могла бы быть хорошая цель для этих турниров. Пока что у меня всё хорошо (улыбается). Так что, да, просто рада этому», — сказала Мухова на пресс-конференции.

На турнире категории WTA-1000 Каролина Мухова вышла в финал, где встретится с шестой ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф.