«Если правда, то очень за них рада». Кузнецова — о возможной помолвке Синнера и Калинской

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отреагировала на слухи о возможной помолвке первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и российской теннисистки Анны Калинской.

«Пока всё на уровне слухов, но если правда, то очень за них рада. Красивая пара!» — написала Кузнецова в социальных сетях.

Итальянское издание Corriere dello Sport сообщило, что Янник Синнер сделал предложение Анне Калинской на музыкальной вечеринке после победы на US Open — 2024 в рамках недели моды в Нью-Йорке. Теннисистка ответила согласием. Напомним, Янник Синнер в финале US Open — 2024 обыграл американца Тейлора Фрица.