Доминик Тим неоднозначно ответил на вопрос о том, что для него значит теннис

Австрийский теннисист экс третья ракетка мира Доминик Тим неоднозначно ответил на вопрос о том, что для него значит теннис.

«Теннис — один из самых одиноких видов спорта», — приводит слова Тима Heute.

Он также добавил, что по этой причине сейчас он по большей степени проводит время в компания, в частности играет в футбол за одну из команд низших лиг.

Напомним, Тим объявил о завершении спортивной карьеры в октябре этого года после домашнего турнира категории ATP-500 в Вене. Последний раз австриец выходил на корт в августе. В первом круге US Open — 2024 он в трёх сетах уступил американцу Бену Шелтону.