Мухова — вторая после Кузнецовой, кто победил игрока топ-10 в 1/4 и 1/2 финала «тысячника»

49-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова установила необычное достижение. Она стала вторым самым низкорейтинговым игроком после россиянки Светланы Кузнецовой, кому удалось одержать победу над игроком топ-10 в четвертьфинале и полуфинале турнира категории WTA-1000. Кузнецова сделала это по ходу турнира в Цинциннати в 2019 году.

Напомним, сегодня, 5 октября, Мухова вышла в финал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В полуфинале она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь.

За титул на «тысячнике» в Пекине Каролина Мухова поспорит с американкой Кори Гауфф. Шестая ракетка мира обыграла испанку Паулу Бадосу со счётом 4:6, 6:4, 6:2.