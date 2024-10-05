«Она опасна». Гауфф — о грядущем финале с Муховой в Пекине

Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о предстоящем матче с 49-й ракеткой мира из Чехии Каролиной Муховой в финале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).
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«Рада быть в финале. Как уже сказала, не ожидала этого. Была ли эта неделя похожей на мой лучший теннис? В некоторые моменты, да. Очевидно, что это не относится ко всему матчу. Это теннис, это жизнь.
Матчи? Каролина, я играла с ней дважды, оба на харде. Она сильный противник. Думаю, что она одна из лучших игроков в туре. У неё просто были неудачные перерывы с травмами. Но приятно видеть, что её спина здорова. Это будет тяжёлый матч. Она опасна. Да, думаю, это будет тяжело», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
Напомним, счёт личных встреч Кори Гауфф и Каролины Муховой — 2-0 в пользу американской спортсменки. Она оказалась сильнее в финале турнира в Цинциннати — 2023 и в полуфинале Открытого чемпионата США — 2023.
- 5 октября 2024
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