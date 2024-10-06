У Муховой — самый высокий процент побед на «тысячниках» среди тех, кто не выигрывал их
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У 49-й ракетки мира чешской теннисистки Каролины Муховой самый высокий процент побед на турнирах категории WTA-1000 среди тех, кто никогда не выигрывал трофеи аналогичной стадии. Её показатели — 70,4%, 38 побед — 16 поражений.
Напомним, в субботу, 5 октября, Мухова вышла в финал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В полуфинале она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь. Теперь Мухова также является самой низкорейтинговой финалисткой Пекина.
Пекин (ж). 1/2 финала
05 октября 2024, суббота. 13:10 МСК
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
За титул на «тысячнике» в Пекине Каролина Мухова поспорит с американкой Кори Гауфф. Шестая ракетка мира обыграла испанку Паулу Бадосу со счётом 4:6, 6:4, 6:2.
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