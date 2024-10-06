У Муховой — самый высокий процент побед на «тысячниках» среди тех, кто не выигрывал их

У 49-й ракетки мира чешской теннисистки Каролины Муховой самый высокий процент побед на турнирах категории WTA-1000 среди тех, кто никогда не выигрывал трофеи аналогичной стадии. Её показатели — 70,4%, 38 побед — 16 поражений.

Напомним, в субботу, 5 октября, Мухова вышла в финал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В полуфинале она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь. Теперь Мухова также является самой низкорейтинговой финалисткой Пекина.

За титул на «тысячнике» в Пекине Каролина Мухова поспорит с американкой Кори Гауфф. Шестая ракетка мира обыграла испанку Паулу Бадосу со счётом 4:6, 6:4, 6:2.