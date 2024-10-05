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«Пока что это явно работает на результат». Гауфф — о смене тренера

«Пока что это явно работает на результат». Гауфф — о смене тренера
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, на что обращает внимание при смене тренера.

«Честно говоря, думаю, что всё зависит от того, на каком этапе карьеры ты находишься, что ты ищешь. Очевидно, что сейчас я очень молода, поэтому мне нужен кто-то, кто поможет мне развиваться в долгосрочном процессе, постарается помочь сделать мою игру настолько полной, насколько я могу быть.

Мы работаем над многими вопросами развития. Очевидно, что у меня в команде всё ещё есть Джей Си. Для меня это была попытка найти сочетание двух людей, которые хорошо работают вместе. Пока что это явно работает на результат. Довольна своим решением, независимо от того, проиграла бы в первом круге или в финале на этой неделе», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Напомним, Кори Гауфф пригласила в тренерский штаб американца Мэтта Дэйли, который ранее работал с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым. Ранее теннисистка сотрудничала с американским тренером Брэдом Гилбертом.

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