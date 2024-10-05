Новак Джокович выиграл последние 33 матча на уровне ATP против американцев

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович выиграл последние 33 матча на уровне ATP против американских соперников, включая матчи в рамках командных соревнований. Последний раз серб проиграл представителю США Сэму Куэрри на Уимблдоне-2016. Сегодня, 5 октября, Джокович вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). Во втором круге он обыграл американца Алекса Михельсена со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (11:9).

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Новак Джокович сыграет с победителем матча между итальянцем Флавио Коболли и швейцарцем Стэном Вавринкой.