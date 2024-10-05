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Новак Джокович выиграл последние 33 матча на уровне ATP против американцев

Новак Джокович выиграл последние 33 матча на уровне ATP против американцев
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович выиграл последние 33 матча на уровне ATP против американских соперников, включая матчи в рамках командных соревнований. Последний раз серб проиграл представителю США Сэму Куэрри на Уимблдоне-2016. Сегодня, 5 октября, Джокович вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). Во втором круге он обыграл американца Алекса Михельсена со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (11:9).

Шанхай. 2-й круг
05 октября 2024, суббота. 13:35 МСК
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 9
7 7 		7 11
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Новак Джокович сыграет с победителем матча между итальянцем Флавио Коболли и швейцарцем Стэном Вавринкой.

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