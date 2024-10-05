«Надеюсь, смогу пойти по стопам Алькараса». Гауфф — о финале в Пекине

Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что думает о потенциальной возможности повторить путь третьей ракетки мира из Испании Карлоса Алькраса, выиграв турнир категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

«Я просто сосредоточена на моменте. Конечно, было бы здорово держать трофей. Это будет мой первый титул WTA-1000 в этом году. Да, но думаю, что для меня нельзя заглядывать далеко вперёд. Мы оба вышли в финал. Мы оба ходили в Запретный город. Кто-то спросил меня в начале недели, принесёт ли это нам удачу. Пока это работает. Надеюсь, что смогу пойти по стопам Карлоса», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Напомним, перед стартом турниров в Пекине теннисисты посетили Запретный город (дворцовый комплекс в Пекине), примерив национальные костюмы. Карлос Алькарас на турнире категории ATP-500 в Пекине стал чемпионом. Кори Гауфф в финале турнира в Пекине сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.