«Мастерс» в Шанхае: результаты четвёртого игрового дня 5 октября
В субботу, 5 октября, прошли матчи второго круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей четвёртого игрового дня соревнований, где сыграл российский теннисист Андрей Рублёв.
«Мастерс» в Шанхае (Китай). Результаты матчей 5 октября (время — московское, предварительное):
- Карлос Алькарас (Испания) — Цзюнчэн Шан (Китай) — 6:2, 6:2;
- Андрей Рублёв (Россия) — Якуб Меншик (Чехия) — 7:6, 4:6, 3:6;
- Александр Шевченко (Казахстан) — Франсиско Серундоло (Аргентина) — 7:6, 7:5;
- Янник Синнер (Италия) — Таро Дэниэл (Япония) — 6:1, 6:4;
- Алексей Попырин (Австралия) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:3, 6:2;
- Алекс Михельсен (США) — Новак Джокович (Сербия) — 6:7, 6:7;
- Маттия Беллуччи (Италия) — Александр Зверев (Германия) — 4:6, 2:6.
Напомним, многие матчи были перенесены на завтрашний день из-за дождя.
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