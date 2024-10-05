«Мастерс» в Шанхае: результаты четвёртого игрового дня 5 октября

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В субботу, 5 октября, прошли матчи второго круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей четвёртого игрового дня соревнований, где сыграл российский теннисист Андрей Рублёв.

«Мастерс» в Шанхае (Китай). Результаты матчей 5 октября (время — московское, предварительное):

Карлос Алькарас (Испания) — Цзюнчэн Шан (Китай) — 6:2, 6:2;

Андрей Рублёв (Россия) — Якуб Меншик (Чехия) — 7:6, 4:6, 3:6;

Александр Шевченко (Казахстан) — Франсиско Серундоло (Аргентина) — 7:6, 7:5;

Янник Синнер (Италия) — Таро Дэниэл (Япония) — 6:1, 6:4;

Алексей Попырин (Австралия) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:3, 6:2;

Алекс Михельсен (США) — Новак Джокович (Сербия) — 6:7, 6:7;

Маттия Беллуччи (Италия) — Александр Зверев (Германия) — 4:6, 2:6.

Напомним, многие матчи были перенесены на завтрашний день из-за дождя.