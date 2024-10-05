«Мало практиковался в последние пять лет». Джокович — о планах по изучению китайского

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович поделился планами по изучению китайского языка.

«Думаю, что сначала мне нужно овладеть основами китайского языка, чтобы потом переходить к диалектам. Это была скорее попытка, я попытался заговорить на шанхайском диалекте, но люди не очень хорошо отреагировали на мои слова. Модератор взял микрофон и начал говорить, а я повторять за ним. Только тогда до людей дошёл смысл. Этот язык нелегко освоить, и, признаться, мало практиковался в последние пять лет, так что мне нужно это сделать. Надеюсь, по ходу турнира и мой теннис, и китайский язык будут улучшаться», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Новак Джокович во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) обыграл американца Алекса Михельсена со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (11:9). В следующем круге серб встретится с победителем матча Флавио Коболли (Италия) — Стэн Вавринка (Швейцария).