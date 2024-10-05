Джокович — о финале ОИ-2024: не смотрел полностью повтор, но видел основные моменты

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, смотрел ли в записи свой финальный матч с Карлосом Алькарасом на Олимпийских играх в Париже.

«Не смотрел полный повтор своего матча в финале Олимпиады, но видел основные моменты довольно много раз, на самом деле. Смотрел празднование после со своей семьёй, торжества на следующий день, кажется, это было в Трокадеро, они устроили «Путь чемпиона», или как они там это называют, празднование всех победителей Олимпийских игр. А на следующий день или через несколько дней — в Сербии, вы знаете, как мы приветствуем в нашей стране всех олимпийских призёров. Это было нечто уникальное, замечательное, незабываемое, то, что буду хранить в своем сердце и воспоминаниях до конца жизни.

Мне очень повезло, что там были моя жена и мои дети, чтобы пережить это вживую, потому что это главное событие в моей карьере. Знаете, самые сильные эмоции, которые я испытывал на корте, были после завоевания золотой медали", — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, на Олимпийских играх — 2024 в Париже Новак Джокович стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде, обыграв испанского теннисиста Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).