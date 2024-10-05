Новак Джокович — об активной жизни: может показаться, что я живу идеально, но это не так

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился советом, как жить активно при плотном графике.

«У всех нас разный распорядок дня, разная жизнь, разные обязательства. Сложно сравнивать: то, что подходит одному, может не подойти другому. Я стараюсь соблюдать баланс, и может показаться, что живу идеально сбалансированной жизнью, но поверьте, это не так. Знаете, это очень сложно. Стараюсь наслаждаться этим как можно больше и учиться, быть лучшим отцом, мужем, каким только могу быть, а также теннисистом и, конечно, сыном и братом.

Скучаю по своей семье, когда нахожусь в разъездах, но в то же время люблю теннис, правда люблю, и мои близкие поддерживают меня, чтобы я продолжал идти вперёд, играть. Так что да, это постоянный в некотором роде вызов — принимать настоящее, развиваться, расти и учиться на опыте, который ты проживаешь ежедневно. Так что мне, знаете ли, очень повезло в жизни. У меня есть все эти достижения. И, знаете, я очень благодарен богу, что он дал мне такую возможность. Поэтому стараюсь иногда напоминать себе, что когда переживаю трудные времена, как и все остальные, напоминаю себе, что важнее всего — связи, отношения с людьми, старайтесь быть лучшей версией, которой вы можете быть каждый день. Думаю, это своего рода формула», — сказал Джокович на пресс-конференции.