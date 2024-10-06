«Будет весело». Попырин — о возможности сыграть с Димитровым или Бергсом в Шанхае

Австралийский теннисист Алексей Попырин высказался о возможном сопернике в третьем круге турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Попырин сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Зизу Бергс (Бельгия).

«Да, будет весело, посмотрим, кто победит. Если это Григор (Димитров), то у нас была хорошая битва в Монреале, там было несколько хороших матчей, он помог мне выиграть турнир. А потом Зизу (Бергс), я знаю его с юниоров, так что это будет весёлый матч, с кем бы ни играл», — сказал Поприн на пресс-конференции.

Напомним, Алексей Попырин во втором круге обыграл Миомира Кецмановича из Сербии со счётом 6:3, 6:2.