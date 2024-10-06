Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Будет весело». Попырин — о возможности сыграть с Димитровым или Бергсом в Шанхае

«Будет весело». Попырин — о возможности сыграть с Димитровым или Бергсом в Шанхае
Комментарии

Австралийский теннисист Алексей Попырин высказался о возможном сопернике в третьем круге турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Попырин сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Зизу Бергс (Бельгия).

«Да, будет весело, посмотрим, кто победит. Если это Григор (Димитров), то у нас была хорошая битва в Монреале, там было несколько хороших матчей, он помог мне выиграть турнир. А потом Зизу (Бергс), я знаю его с юниоров, так что это будет весёлый матч, с кем бы ни играл», — сказал Поприн на пресс-конференции.

Напомним, Алексей Попырин во втором круге обыграл Миомира Кецмановича из Сербии со счётом 6:3, 6:2.

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
Материалы по теме
Новак Джокович выиграл последние 33 матча на уровне ATP с американцами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android