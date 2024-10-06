«Такие жёсткие мне подходят». Попырин оценил корты на «Мастерсе» в Шанхае

Австралийский теннисист Алексей Попырин высказался о кортах на турнире категории «Мастерс» в Шанхае.

«Они хорошие, живые. Мячи тоже делают их живыми. Последние пару дней было ветрено, так что было трудно оценить, как играют корты, но сегодня я чувствовал себя очень комфортно, и, знаете, думаю, что такие жёсткие корты мне подходят», — сказал Попырин на пресс-конференции.

Напомним, Алексей Попырин во втором круге турнира в Шанхае обыграл Миомира Кецмановича из Сербии со счётом 6:3, 6:2. В третьем круге он встретится с победителем матча между болгарином Григором Димитровым и бельгийцем Зизу Бергсом.