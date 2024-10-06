Турнир WTA-1000 в Пекине: расписание матчей 6 октября

В воскресенье, 6 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине пройдёт финальный матч в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Расписание матчей 6 октября (время — московское, предварительное):

14:00. Каролина Мухова (Чехия) — Кори Гауфф (США, 4).

Напомним, ранее Мухова обошла местную теннисистку Чжэн Циньвэнь, а Гауфф смогла отыграть сет и брейк у испанки Паулы Бадосы.

Призовой фонд соревнований составляет $ 8 955 610. Чемпионкой прошлогоднего розыгрыша является первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши, которая не принимала участие в соревнованиях.