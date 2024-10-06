«Мастерс» в Шанхае: расписание пятого игрового дня 6 октября

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В воскресенье, 6 октября, продолжатся матчи второго круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч пятого игрового дня соревнований, где выступят российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

«Мастерс» в Шанхае (Китай). Расписание матчей 6 октября (время — московское, предварительное):