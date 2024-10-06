«Мастерс» в Шанхае: расписание пятого игрового дня 6 октября
В воскресенье, 6 октября, продолжатся матчи второго круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч пятого игрового дня соревнований, где выступят российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.
«Мастерс» в Шанхае (Китай). Расписание матчей 6 октября (время — московское, предварительное):
- 7:30 — Роман Сафиуллин (Россия) — Александр Бублик (Казахстан);
- 7:30 — Зизу Бергс (Бельгия) — Григор Димитров (Болгария);
- 7:30 — Тейлор Фриц (США) — Теренс Атман (Франция);
- 7:30 — Флавио Коболли (Италия) — Стэн Вавринка (Швейцария);
- 7:30 — Маттео Арнальди (Италия) — Даниил Медведев (Россия);
- 8:30 — Маттео Берреттини (Италия) — Хольгер Руне (Дания);
- 9:00 — Фрэнсис Тиафо (США) — И Чжоу (США);
- 9:00 — Лоренцо Музетти (Италия) — Давид Гоффен (Бельгия);
- 9:00 — Маркос Гирон (США) — Карен Хачанов (Россия);
- 9:00 — Стефанос Циципас (Греция) — Александр Мюллер (Франция);
- 9:00 — Янник Синнер (Италия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);
- 10:00 — Гаэль Монфис (Франция) — Уго Умбер (Франция);
- 10:30 — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Бен Шелтон (США);
- 10:30 — Томаш Махач (Чехия) — Александар Вукич (Австралия);
- 13:30 — Карлос Алькарас (Испания) — У Ибин (Китай);
- 15:00 — Томми Пол (США) — Алехандро Табило (Чили).
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