Маттео Арнальди — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция игры начнётся не ранее 7:30

Сегодня, 6 октября, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае состоится матч третьего круга, в котором встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и 36-й номер рейтинга ATP Маттео Арнальди из Италии. Встреча начнётся не ранее 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Медведева. Даниил выиграл со счётом 6:4, 6:2 в первом круге Дубая-2023, 6:2, 7:5 во втором раунде «Мастерса» в Торонто-2023 и 2:6, 6:4, 6:4 во втором круге «Мастерса» в Мадриде-2024.

В четвёртом раунде соревнований в Шанхае победитель матча может встретиться с греческим спортсменом Стефаносом Циципасом или французом Александром Мюллером.

Соревнования в Шанхае с призовым фондом $ 8 995 555 проходят с 2 по 13 октября. Действующим чемпионом турнира является поляк Хуберт Хуркач.

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