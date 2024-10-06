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Маттео Арналь — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся не ранее 7:30

Маттео Арнальди — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция игры начнётся не ранее 7:30
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Сегодня, 6 октября, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае состоится матч третьего круга, в котором встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и 36-й номер рейтинга ATP Маттео Арнальди из Италии. Встреча начнётся не ранее 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2024, воскресенье. 07:40 МСК
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4
3
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Медведева. Даниил выиграл со счётом 6:4, 6:2 в первом круге Дубая-2023, 6:2, 7:5 во втором раунде «Мастерса» в Торонто-2023 и 2:6, 6:4, 6:4 во втором круге «Мастерса» в Мадриде-2024.

В четвёртом раунде соревнований в Шанхае победитель матча может встретиться с греческим спортсменом Стефаносом Циципасом или французом Александром Мюллером.

Соревнования в Шанхае с призовым фондом $ 8 995 555 проходят с 2 по 13 октября. Действующим чемпионом турнира является поляк Хуберт Хуркач.

Сетка «Мастерса» в Шанхае
Календарь «Мастерса» в Шанхае
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