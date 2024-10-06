Даниил Медведев — Маттео Арнальди: россиянин проиграл первый сет матча 2-го круга в Шанхае

В эти минуты на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае проходит матч третьего круга, в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и 36-й номер рейтинга ATP Маттео Арнальди из Италии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россиянин проиграл первый сет со счётом 5:7.

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Медведева. Даниил выиграл со счётом 6:4, 6:2 в первом круге Дубая-2023, 6:2, 7:5 во втором раунде «Мастерса» в Торонто-2023 и 2:6, 6:4, 6:4 во втором круге «Мастерса» в Мадриде-2024.

Соревнования в Шанхае с призовым фондом $ 8 995 555 проходят с 2 по 13 октября. Действующим чемпионом турнира является поляк Хуберт Хуркач.

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