Эрика Андреева проиграла украинке Лесе Цуренко в финале квалификации турнира в Ухане

67-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В финальном матче квалификации она в двух сетах уступила украинке Лесе Цуренко — 6:7 (3:7), 5:7.

Матч продолжался 2 часа 17 минут. Андреева выполнила пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11.

Соревнования в Ухане с призовым фондом $ 3 221 715 пройдут с 7 по 13 октября. Последний раз турнир проводился в 2019 году. Победителем тогда стала белорусская теннисистка Арина Соболенко.