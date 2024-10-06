Камилла Рахимова не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA-1000 в Ухане

67-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В финальном матче квалификации она в трёх сетах уступила 92-й ракетке мира американке Бернарде Пере — 2:6, 7:5, 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. Рахимова выполнила три эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. Её соперница семь раз подала навылет, сделала две двойные ошибки и выиграла 6 брейк-пойнтов из 14.

Соревнования в Ухане с призовым фондом $ 3 221 715 пройдут с 7 по 13 октября. Последний раз турнир проводился в 2019 году. Победителем тогда стала белорусская теннисистка Арина Соболенко.