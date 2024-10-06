Даниил Медведев подтёрся мячами и получил point penalty в матче с Арнальди в Шанхае

В эти минуты на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае проходит матч третьего круга, в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 36-й номер рейтинга ATP Маттео Арнальди из Италии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

При счёте 1:1 во втором сете Даниил подтёрся мячами, долго с прикрытом ртом что-то говорил судье и получил point penalty. Россиянин выиграл второй сет со счётом 6:3. Первый он проиграл — 5:7.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Соревнования в Шанхае с призовым фондом $ 8 995 555 проходят с 2 по 13 октября. Действующим чемпионом турнира является поляк Хуберт Хуркач, который из-за травмы не принимает участие в этом году.