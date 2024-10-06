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Елена Рыбакина опубликовала фото с отдыха в Алма-Ате

Елена Рыбакина опубликовала фото с отдыха в Алма-Ате
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Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала фотографии с отдыха в Алма-Ате (Казахстан). Снимками Рыбакина поделилась на своей странице в социальных сетях.

Фото: Соцсети Рыбакиной

Фото: Соцсети Рыбакиной

«Несколько дней в Алма-Ате», — подписала фотографии Елена.

В последний раз Рыбакина выходила на корт в августе, в первом круге US Open — 2024. Она снялась со второго круга, а затем отказалась от участия на турнирах в Сеуле, Пекине и Ухане. Российская журналистка Софья Тартакова рассказала, что Елена находится «в разобранном состоянии» после расставания с тренером Стефано Вуковым. Сама Рыбакина никак не комментировала ситуацию.

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