Елена Рыбакина опубликовала фото с отдыха в Алма-Ате

Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала фотографии с отдыха в Алма-Ате (Казахстан). Снимками Рыбакина поделилась на своей странице в социальных сетях.

Фото: Соцсети Рыбакиной

Фото: Соцсети Рыбакиной

«Несколько дней в Алма-Ате», — подписала фотографии Елена.

В последний раз Рыбакина выходила на корт в августе, в первом круге US Open — 2024. Она снялась со второго круга, а затем отказалась от участия на турнирах в Сеуле, Пекине и Ухане. Российская журналистка Софья Тартакова рассказала, что Елена находится «в разобранном состоянии» после расставания с тренером Стефано Вуковым. Сама Рыбакина никак не комментировала ситуацию.