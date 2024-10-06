Новак Джокович во время автограф-сессии подшутил над службой безопасности турнира в Шанхае

Третья ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после победы над американцем Алексом Михельсеном (7:6 (7:3), 7:6 (11:9) во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) раздавал автографы китайским болельщикам. Сотрудники службы безопасности турнира призывали фанатов соблюдать тишину. В момент, когда охранники отвернулись, Джокович жестами вызвал овации у фанатов. Секьюрити оставалось лишь развести руками и улыбнуться.

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Новак Джокович сыграет с победителем матча между итальянцем Флавио Коболли и швейцарцем Стэном Вавринкой.

Соревнования в Шанхае с призовым фондом $ 8 995 555 проходят с 2 по 13 октября. Действующим чемпионом турнира является поляк Хуберт Хуркач, который из-за травмы не принимает участие в этом году.