Даниил Медведев вышел в 4-й круг «Мастерса» в Шанхае, в трёх сетах обыграв Арнальди
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В третьем раунде он одолел итальянца Маттео Арнальди (36-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:4, 6:4.
Шанхай. 3-й круг
06 октября 2024, воскресенье. 07:40 МСК
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
1 : 2
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Матч продолжался 2 часа 45 минут. За это время Медведев выполнил 10 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Арнальди девять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев поспорит с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и французом Александром Мюллером.
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