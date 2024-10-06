Даниил Медведев вышел в 4-й круг «Мастерса» в Шанхае, в трёх сетах обыграв Арнальди

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В третьем раунде он одолел итальянца Маттео Арнальди (36-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 45 минут. За это время Медведев выполнил 10 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Арнальди девять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев поспорит с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и французом Александром Мюллером.