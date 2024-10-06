«Прекрасные мячи». Даниил Медведев — после матча с Арнальди на «Мастерсе» в Шанхае

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после матча третьего круга «Мастерса» в Шанхае с 36-м номером рейтинга ATP итальянцем Маттео Арнальди (5:7, 6:4, 6:4) оставил надпись на камере.

«Прекрасные мячи», — написал россиянин.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, во время игры с Арнальди Даниил неоднократно жаловался на качество мячей и получил point penalty.

В 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев встретится с победителем матча между 12-й ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом и французом Александром Мюллером (74-й в рейтинге ATP).

Соревнования в Шанхае с призовым фондом $ 8 995 555 проходят с 2 по 13 октября. Действующим чемпионом турнира является поляк Хуберт Хуркач, который из-за травмы не принимает участие в этом году.