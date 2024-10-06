Даниил Медведев назвал двух игроков, которые получают преимущество от мячей в Шанхае

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о качестве мячей на турнире серии «Мастерс» в Шанхае и назвал двух игроков, которые получают от них преимущество.

— Другие игроки что-то меняют, учитывая мячи, которые, как ты сказал, тебе не очень нравятся. Что вы меняете, чтобы извлечь максимум из этой ситуации?

— Не думаю, что кто-то меняется. В основном это благоприятствует людям, которые могут извлечь пользу из мёртвых мячей. У некоторых это получается лучше, у кого-то — нет. На самом деле, два лучших игрока в этом, они уже лучшие игроки в мире… и я уверен, что они были бы таковыми и без мячей, но с этими мячами… они единственные игроки, которые могут генерировать безумную силу.

Это Янник и Карлос. Это даёт им дополнительное преимущество. Но я стараюсь бороться с тем, с чем могу. Мы много тренируемся. Я пытаюсь обрести силу, которой у меня никогда не было с юниоров из-за моего телосложения. Были даже тесты на мышцы, которые измеряют силу, взрывную силу, а у меня на самом деле нет взрывной силы. Могу генерировать большую силу, например, бить по летящему мячу, но не когда он мёртвый. Стараюсь делать то, что могу, всё ещё играю неплохо. Я борюсь и хочу дойти до конца, — сказал Медведев на корте после матча.