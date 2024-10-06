Янник Синнер одержал волевую победу над Этчеверри в 3-м круге «Мастерса» в Шанхае
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/8 финала на хардовом турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче третьего круга он обыграл 37-ю ракетку мира аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.
Шанхай. 3-й круг
06 октября 2024, воскресенье. 10:45 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|6
|
|4
|2
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Матч продолжался 2 часа 41 минуту. Итальянский теннисист выполнил 12 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету его соперника 11 эйсов, одна двойная ошибка и один выигранный брейк-пойнт из пяти.
В матче за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае Синнер сыграет с победителем встречи между представителем США Беном Шелтоном и испанцем Роберто Карбальес-Баэной.
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