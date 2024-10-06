Люка Пуй — о деле Синнера: вы несёте ответственность за всё, что попадает в организм

Бывшая 10-я ракетка мира французский теннисист Люка Пуй высказался о допинговом деле итальянца Янника Синнера, отметив, что игроки несут ответственность за всё, что попадает в их организм.

«Мы потерялись в различных руководящих органах. Теннисная сеть уже включает ATP, WTA, ITF и турниры «Большого шлема». Янник Синнер был оправдан независимым трибуналом, и теперь ВАДА подало апелляцию в CAS. Опять же, мы идём в стольких разных направлениях и действительно не понимаем, что происходит.

Есть ли двойные стандарты? Я бы сказал, что да. Синнера оправдали, для него хорошо. Не думаю, что он принимал какие-либо вещества намеренно. Он теннисист, который мне очень нравится, я люблю наблюдать, когда он играет. Но когда вы подписываете антидопинговые документы, вы несёте ответственность за всё, что попадает в ваш организм. Мы не говорим о небольшом количестве вещества. У него было минимальное количество вещества в организме, но ему повезло», — приводит слова Пуя Tennis World USA.