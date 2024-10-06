«Видела, как он кричал на неё в спортзале». Ренне Стаббс — об экс-тренере Елены Рыбакиной

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказалась о казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной и влиянии её бывшего тренера Стефано Вукова.

«Знаете, у меня были свои чувства и мысли по поводу её тренера. Я думала, что он нехороший элемент. Когда я играю матч, то не хочу видеть, как мой тренер жестикулирует, выглядит взбешённым. И в последнее время было несколько тренеров, о которых я думала: «Почему игроки позволяют своим тренерам так себя вести?» Нужно положительное влияние, когда вы смотрите в сторону команды.

За пределами корта в каком-то смысле он может быть для нее величайшим парнем в мире, я не знаю. Но когда дело доходит до тренерской работы, я видела много ситуаций. Как он кричал на неё в спортзале, другие игроки рассказывали всякое. Когда она выигрывала матчи, он её оскорблял. Это видели другие люди. Есть ещё 25 человек, которые видели то же самое, что и я», — приводит слова Стаббс Tennis World USA.