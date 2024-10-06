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В. Кудерметова и Чань Хаочин проиграли в матче за титул в парном разряде WTA-1000 в Пекине

В. Кудерметова и Чань Хаочин проиграли в матче за титул в парном разряде WTA-1000 в Пекине
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин в финальном матче парного турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) уступили итальянскому дуэту Сара Эррани/Жасмин Паолини — 4:6, 4:6.

Пекин — парный разряд (ж). Финал
06 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини

Матч продолжался 1 час 30 минут. Кудерметова и Хаочин выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету итальянской пары один эйс, столько же двойных ошибок и 7 выигранных брейк-пойнтов из 14.

Это четвёртый совместный титул Эррани и Паолини на турнирах WTA в парном разряде. Кроме того, они стали олимпийскими чемпионками на Играх-2024 в Париже, обыграв в финале россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.

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