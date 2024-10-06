В. Кудерметова и Чань Хаочин проиграли в матче за титул в парном разряде WTA-1000 в Пекине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин в финальном матче парного турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) уступили итальянскому дуэту Сара Эррани/Жасмин Паолини — 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 30 минут. Кудерметова и Хаочин выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету итальянской пары один эйс, столько же двойных ошибок и 7 выигранных брейк-пойнтов из 14.

Это четвёртый совместный титул Эррани и Паолини на турнирах WTA в парном разряде. Кроме того, они стали олимпийскими чемпионками на Играх-2024 в Париже, обыграв в финале россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.