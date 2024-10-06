«Вот в чём суть жизни». Бадоса опубликовала философский пост после поражения в Пекине

19-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала философский пост после поражения в полуфинале на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Испанка проиграла американке Кори Гауфф со счётом 6:4, 4:6, 2:6, хотя имела преимущество в сет и брейк.

«Есть моменты, с которыми справляешься лучше, а есть хуже… Я продолжаю учиться у каждого из них. Продолжаю выбираться из любой ситуации. По-прежнему горжусь каждым шагом вперёд. Вот в чём суть жизни. Мне повезло быть там, где я есть сегодня. Это подарок. Спасибо всем, кто со мной в этой лодке», — написала Бадоса на своей странице в социальной сети Х.