«Вот в чём суть жизни». Бадоса опубликовала философский пост после поражения в Пекине
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19-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала философский пост после поражения в полуфинале на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Испанка проиграла американке Кори Гауфф со счётом 6:4, 4:6, 2:6, хотя имела преимущество в сет и брейк.
Пекин (ж). 1/2 финала
05 октября 2024, суббота. 10:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|2
Паула Бадоса
П. Бадоса
«Есть моменты, с которыми справляешься лучше, а есть хуже… Я продолжаю учиться у каждого из них. Продолжаю выбираться из любой ситуации. По-прежнему горжусь каждым шагом вперёд. Вот в чём суть жизни. Мне повезло быть там, где я есть сегодня. Это подарок. Спасибо всем, кто со мной в этой лодке», — написала Бадоса на своей странице в социальной сети Х.
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