Стефанос Циципас назвал шесть простых радостей, которыми стоит дорожить

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал мотивирующий пост на своей странице в социальных сетях.

«Шесть простых радостей, которыми стоит дорожить сегодня:

1. Горячая еда.

2. Искренняя улыбка.

3. Солнце на вашем лице.

4. Душевный разговор.

5. Тихий момент покоя.

6. Красота вокруг вас», — написал Циципас в своём аккаунте в Х.

На этой неделе Стефанос Циципас играет на «Мастерсе» в китайском Шанхае. Он уже вышел в третий круг, где сыграет с французом Александром Мюллером. Победа во втором раунде стала для 26-летнего греческого теннисиста 200-й на хардовом покрытии. Он выиграл пять титулов на харде.