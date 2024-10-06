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Стефанос Циципас назвал шесть простых радостей, которыми стоит дорожить

Стефанос Циципас назвал шесть простых радостей, которыми стоит дорожить
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12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал мотивирующий пост на своей странице в социальных сетях.

«Шесть простых радостей, которыми стоит дорожить сегодня:

1. Горячая еда.
2. Искренняя улыбка.
3. Солнце на вашем лице.
4. Душевный разговор.
5. Тихий момент покоя.
6. Красота вокруг вас», — написал Циципас в своём аккаунте в Х.

На этой неделе Стефанос Циципас играет на «Мастерсе» в китайском Шанхае. Он уже вышел в третий круг, где сыграет с французом Александром Мюллером. Победа во втором раунде стала для 26-летнего греческого теннисиста 200-й на хардовом покрытии. Он выиграл пять титулов на харде.

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