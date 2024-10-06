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«Осталось всего несколько глав». Ник Кирьос намекнул на скорое возвращение на корт

«Осталось всего несколько глав». Ник Кирьос намекнул на скорое возвращение на корт
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Финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос в своём аккаунте в соцсетях рассказал о своём отношении к теннису и намекнул на скорое возвращение на корт.

«Теннис, чёрт возьми… это было сумасшедшее путешествие!!! Всё началось из-за тебя. Бесконечно благодарен и люблю всех своих поклонников. Осталось всего несколько глав...» — написал Кирьос в своём аккаунте в соцсетях.

29-летний Кирьос за два года сыграл всего один официальный матч. Спортсмена преследовали проблемы с коленом и запястьем, из-за которых он не мог выступать. Ранее Ник Кирьос заявлял, что завершит карьеру максимум через один-два года.

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