Матчи Романа Сафиуллина и Карена Хачанова в Шанхае снова перенесены из-за дождя

Матч российских теннисистов Романа Сафиуллина и Карена Хачанова во втором круге на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай), назначенные на сегодня, 6 октября, вновь отменены из-за сильного дождя. Отметим, что встречи с участием россиян должны были состояться ещё вчера, 5 октября, но также были отменены из-за погодных условий.

Роман Сафиуллин играет с казахстанским теннисистом Александром Бубликом, они сумели сыграть три гейма до начала дождя. Россиянин ведёт с брейком 2:1. Матч Карена Хачанова с американцем Маркосом Гироном не успел начаться.

Были отменены все поединки игрового дня, назначенные на кортах без крыши. Матчи возобновятся завтра, 7 октября, при благоприятных погодных условиях.